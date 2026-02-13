Об этом пишет южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Читайте также Разрывание страны по живому или компромисс: что такое "корейский сценарий" завершения войны

Сколько военнослужащих КНДР воюют против Украины?

Разведывательная служба Южной Кореи заявила, что сейчас около 11 тысяч северокорейских военнослужащих воюют на стороне Москвы в прифронтовом Курске. 10 тысяч – обычные войска, 1 тысяча – инженерные.

Около 1100 военных, которые уже были на фронте и вернулись в декабре 2025 года, должны снова ехать воевать против Украины.

Несмотря на 6 тысяч потерь, северокорейская армия достигла результатов в виде приобретения современных боевых тактик на поле боя, а также модернизации своих систем вооружения при технической помощи России,

– заявили в разведке.

Агенство еще отметило, что Северная Корея создала новый отдел по беспилотным летательным аппаратам. Также она ускоряет усилия по созданию системы, что сможет производить беспилотники.

Какое участие принимает КНДР в войне против Украины?