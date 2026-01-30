Об этом говорится в аналитическом материале издания NK News. Эксперты проанализировали соответствующие спутниковые снимки.

Как мороз помешал поставкам оружия из КНДР в Россию?

В течение января только одно российское судно зашло в северокорейский порт Расон для загрузки грузов. Согласно анализу, корабль пришвартовался 14 января у причала, который связывают с экспортом оружия из КНДР. Накануне он оставил пустые контейнеры на соседнем участке порта.

По характеристикам корпуса судна эксперты предполагают, что речь идет об одном из двух российских судов, находящихся под санкциями и привлеченных к транспортировке оружия, – Angara или Lady R.

Этот заход в порт стал первым зафиксированным с 21 декабря. В конце декабря, с 27 по 31 число, на причале снова начали накапливаться контейнеры, что свидетельствовало о подготовке к прибытию следующего судна примерно через две недели.

Для сравнения, в период с октября по декабрь российские корабли заходили в Расон не менее трех раз в месяц. Аналитики предполагают, что резкое снижение температур в январе могло существенно повлиять на логистику. Подобная ситуация уже наблюдалась в январе 2025 года, когда также был зафиксирован только один визит.

Обычно грузы из Расона доставляют в российский порт "Восточный". В начале января ледовая обстановка там была относительно легкой, однако до 24 января порт почти полностью сковало льдом. Это могло представлять опасность для меньших судов, хотя спутниковые снимки свидетельствуют и о снижении активности больших кораблей.

Подтверждение замедления темпов поставок оружия в Россию: смотрите спутниковые снимки

Сильные морозы и мощные за последние два десятилетия снегопады осложнили работу и других российских портов, в частности Владивостока и Находки. В то же время порт Расон оставался в основном свободным ото льда.

Заметьте! По оценкам аналитиков, с 2023 года Северная Корея могла передать России от 6,5 до более 8 миллионов артиллерийских снарядов, что покрывает до половины потребностей российской армии.

В эти поставки входят, в частности, ракеты KN-23, дальнобойная артиллерия, минометы, реактивные системы залпового огня и другие боеприпасы. Российские войска активно применяют ракеты KN-23, в частности модернизированные образцы 2024 года, во время ударов по украинским городам, в частности Киеву и Харькову, что повышает точность и эффективность атак.

Интересно! Доктор экономических наук Игорь Липсиц считает, что Путин может превратить Россию в "концлагерь" по модели Северной Кореи. По его словам, экономика в стране, по "корейскому сценарию", будет такой, что население будет жить впроголодь, но на войну власть деньги будет находить.

Как Северная Корея поддерживает Россию?