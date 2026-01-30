Про це йдеться в аналітичному матеріалі видання NK News. Експерти проаналізували відповідні супутникові знімки.

Читайте також Гігантська загроза, – оглядач сказав, чим небезпечні російські дрони з дистанційним керуванням

Як мороз завадив поставкам зброї з КНДР до Росії?

Упродовж січня лише одне російське судно зайшло до північнокорейського порту Расон для завантаження вантажів. Згідно з аналізом, корабель пришвартувався 14 січня біля причалу, який пов'язують з експортом зброї з КНДР. Напередодні він залишив порожні контейнери на сусідній ділянці порту.

За характеристиками корпусу судна експерти припускають, що йдеться про одне з двох російських суден, які перебувають під санкціями та залучені до транспортування зброї, – Angara або Lady R.

Цей захід до порту став першим зафіксованим з 21 грудня. Наприкінці грудня, з 27 по 31 число, на причалі знову почали накопичуватися контейнери, що свідчило про підготовку до прибуття наступного судна приблизно за два тижні.

Для порівняння, у період із жовтня по грудень російські кораблі заходили до Расона щонайменше тричі на місяць. Аналітики припускають, що різке зниження температур у січні могло суттєво вплинути на логістику. Подібна ситуація вже спостерігалася у січні 2025 року, коли також був зафіксований лише один візит.

Зазвичай вантажі з Расона доправляють до російського порту "Восточний". На початку січня льодова обстановка там була відносно легкою, однак до 24 січня порт майже повністю скувало кригою. Це могло становити небезпеку для менших суден, хоча супутникові знімки свідчать і про зниження активності більших кораблів.

Підтвердження уповільнення темпів поставок зброї до Росії: дивіться супутникові знімки nknews.org

Сильні морози та найпотужніші за останні два десятиліття снігопади ускладнили роботу й інших російських портів, зокрема Владивостока та Находки. Водночас порт Расон залишався здебільшого вільним від криги.

Зауважте! За оцінками аналітиків, із 2023 року Північна Корея могла передати Росії від 6,5 до понад 8 мільйонів артилерійських снарядів, що покриває до половини потреб російської армії.

До цих поставок входять, зокрема, ракети KN-23, далекобійна артилерія, міномети, реактивні системи залпового вогню та інші боєприпаси. Російські війська активно застосовують ракети KN-23, зокрема модернізовані зразки 2024 року, під час ударів по українських містах, зокрема Києву та Харкову, що підвищує точність і ефективність атак.

Цікаво! Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц вважає, що Путін може перетворити Росію на "концтабір" за моделлю Північної Кореї. З його слів, економіка в країні, за "корейським сценарієм", буде такою, що населення житиме надголодь, але на війну влада гроші знаходитиме.

Як Північна Корея підтримує Росію?