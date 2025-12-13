Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Що Кім Чен Ин каже про втрати КНДР?

Кім Чен Ин відвідав церемонію привітання армійського інженерного підрозділу, який повернувся додому після виконання завдань у Росії.

На відеокадрах, оприлюднених Північною Кореєю, видно, як військові у формі виходять з літака, Кім обіймає солдата, який сидить у кріслі колісному, а також солдатів і посадовців, що зібралися, аби зустріти підрозділ.

За даними ЗМІ, цей підрозділ виконував бойові й інженерні завдання в Курській області Росії, куди його відправили на початку серпня. Міноборони Росії раніше також повідомляло, що північнокорейські військові нині відіграють важливу роль у розмінуванні території.

Довідка. Згідно з договором про взаємну оборону між двома країнами, Північна Корея торік направила близько 14 тисяч солдатів для участі в бойових діях на боці Росії в Курській області. за даними південнокорейських, українських та західних джерел, понад 6 тисяч з них загинули.

Натомість Кім Чен Ин заявив, що під час місії загинули дев'ять солдатів: він назвав їхню смерть "жахливою втратою", та оголосив, що полк буде нагороджений Орденом свободи й незалежності.

Загиблим військовим також присвоїли звання Героя Корейської Народно-Демократичної Республіки разом з іншими державними нагородами.

Північнокорейці на Курщині: що відомо?