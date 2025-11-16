Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.
Чем занимаются северокорейцы в России?
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия "благодарна нашим друзьям" в КНДР "за их самоотверженную, героическую помощь".
По данным южнокорейских, украинских и западных источников, в рамках пакта взаимной обороны между двумя странами Северная Корея в прошлом году отправила около 14 000 солдат воевать на стороне России в Курской области. Более 6 000 из них погибли.
Теперь значительная роль Северной Кореи в российских операциях по разминированию свидетельствует о стремлении обеих сторон еще теснее развивать военное сотрудничество, которое, по словам лидера КНДР Ким Чен Ына, в прошлом месяце должно "продвигаться без остановки".
Недавно минобороны России опубликовало видео, на которых северокорейским военным демонстрируют различные типы мин и оборудование для их обнаружения, проводят тренировки и показывают, как они поют патриотические песни.
Район, где сейчас работают северокорейские саперы, расположен в Курской области – на самой границе с Украиной, к северу от Харькова. Именно в этом районе раньше и дислоцировались солдаты КНДР.
Какое значение имеют солдаты из КНДР?
Майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук в комментарии 24 Каналу объяснил, что россияне привлекают солдат из КНДР уже не впервые, потому что имеют недостаток человеческого ресурса.
К тому же в России приняли решение о том, что призыв на службу будет происходить в течение всего года, а не только осенью и весной.
По словам Ткачука, это сигнал, который свидетельствует о том, что Украина выполняет очень много правильных действий по территории страны-агрессора.