В то же время участие в боевых действиях для КНДР является способом получить опыт современной войны и масштабировать его на всю свою армию. Об этом сообщает ГУР.

Какова роль военных КНДР в российско-украинской войне?

По данным ГУР, под командованием российских военных солдаты армии КНДР ведут огонь из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Кроме этого, они выполняют задачи по аэроразведке и артиллерийской разведке, а также корректируют удары РСЗО.

Отдельный акцент северокорейский контингент делает на освоении беспилотных технологий. Получение практического опыта ведения современной войны является одной из ключевых целей участия КНДР в российско-украинской войне.

В рамках договоренностей между Москвой и Пхеньяном регулярно проводится ротация военнослужащих из Северной Кореи в Курской области. С начала их участия в войне против Украины в КНДР уже вернулись около трех тысяч солдат.

Большинство из них впоследствии становятся военными инструкторами и передают полученный боевой опыт всей армии КНДР, готовя ее к ведению войны по стандартам XXI века.

