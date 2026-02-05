В то же время участие в боевых действиях для КНДР является способом получить опыт современной войны и масштабировать его на всю свою армию. Об этом сообщает ГУР.
Какова роль военных КНДР в российско-украинской войне?
По данным ГУР, под командованием российских военных солдаты армии КНДР ведут огонь из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.
Кроме этого, они выполняют задачи по аэроразведке и артиллерийской разведке, а также корректируют удары РСЗО.
Отдельный акцент северокорейский контингент делает на освоении беспилотных технологий. Получение практического опыта ведения современной войны является одной из ключевых целей участия КНДР в российско-украинской войне.
В рамках договоренностей между Москвой и Пхеньяном регулярно проводится ротация военнослужащих из Северной Кореи в Курской области. С начала их участия в войне против Украины в КНДР уже вернулись около трех тысяч солдат.
Большинство из них впоследствии становятся военными инструкторами и передают полученный боевой опыт всей армии КНДР, готовя ее к ведению войны по стандартам XXI века.
Не только КНДР: как расширяются российские возможности благодаря Китаю?
Экспорт из Китая втрое увеличил производство ракет для комплекса "Искандер-М" в России. Ключевую роль сыграли поставки важных материалов двойного назначения, без которых производство было бы невозможным.
Издание The Telegraph сообщило, что именно из Китая в Россию поступают станки с числовым программным управлением и спецоборудование, которые применяются для изготовления "Орешника". Издание подсчитало, что стоимость этих компонентов составляет более 10 миллиардов долларов. Также Москва получает от китайского союзника платы платы памяти для высокоточного оружия и истребителей.
Китай может помогать России совершенствовать "Шахеды". Как пояснил полковник запаса ВСУ Роман Свитан, речь идет об усовершенствовании управления БпЛА, а для этого используется mesh-связь или прямая с ретрансляторами, или связь со спутником.