Водночас участь у бойових діях для КНДР є способом отримати досвід сучасної війни та масштабувати його на всю свою армію. Про це повідомляє ГУР.

Яка роль військових КНДР у російсько-українській війні?

За даними ГУР, під командуванням російських військових солдати армії КНДР ведуть вогонь зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Окрім цього, вони виконують завдання з аеророзвідки та артилерійської розвідки, а також коригують удари РСЗВ.

Окремий акцент північнокорейський контингент робить на освоєнні безпілотних технологій. Отримання практичного досвіду ведення сучасної війни є однією з ключових цілей участі КНДР у російсько-українській війні.

У межах домовленостей між Москвою та Пхеньяном регулярно проводиться ротація військовослужбовців з Північної Кореї у Курській області. Від початку їхньої участі у війні проти України до КНДР вже повернулися близько трьох тисяч солдатів.

Більшість із них згодом стають військовими інструкторами та передають отриманий бойовий досвід усій армії КНДР, готуючи її до ведення війни за стандартами XXI століття.

