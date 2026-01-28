Про це повідомляє видання The Telegraph.

Яке обладнання надходить Росії від Китаю?

Китайські верстати з числовим програмним управлінням стали ключовим чинником нарощування російського ракетного виробництва.

Українська розвідка зафіксувала один з таких карусельних токарних верстатів на Воткінському заводі – основному підприємстві Росії з виробництва ракет.

Відомо, що саме на цьому заводі виготовляють ракети "Орешник", "Іскандер-М" та міжконтинентальні комплекси "Тополь-М".

Окрім обладнання, Китай постачає Росії різноманітні компоненти, які є забороненими до експорту у Росію західними країнами.

Мовиться про мікрочіпи та плати пам'яті для високоточної зброї та винищувачів. Їхня вартість становить 4,9 мільярда доларів.

Також до Росії експортують критично важливі для авіації кулькові підшипники на 130 мільйонів доларів, п'єзоелектричні кристали для радарів і РЕБ на 97 мільйонів доларів та телескопічні приціли й вимірювальні прилади для тестування озброєння.

За інформацією видання, Китай не приєднався до міжнародних санкцій проти Росії, тож Кремль може обходити обмеження через прямі чи непрямі поставки, зокрема за участі країн-посередників. Аналітики переконані, що без доступу до китайських технологій, обладнання та компонентів, Росія не змогла б підтримувати темпи війни та надалі виробляти сучасну зброю.

