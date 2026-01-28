Об этом сообщает издание The Telegraph.
Какое оборудование поступает России от Китая?
Китайские станки с числовым программным управлением стали ключевым фактором наращивания российского ракетного производства.
Украинская разведка зафиксировала один из таких карусельных токарных станков на Уоткинском заводе – основном предприятии России по производству ракет.
Известно, что именно на этом заводе изготавливают ракеты "Орешник", "Искандер-М" и межконтинентальные комплексы "Тополь-М".
Кроме оборудования, Китай поставляет России различные компоненты, которые являются запрещенными к экспорту в Россию западными странами.
Речь идет о микрочипах и платах памяти для высокоточного оружия и истребителей. Их стоимость составляет 4,9 миллиарда долларов.
Также в Россию экспортируют критически важные для авиации шариковые подшипники на 130 миллионов долларов, пьезоэлектрические кристаллы для радаров и РЭБ на 97 миллионов долларов и телескопические прицелы и измерительные приборы для тестирования вооружения.
По информации издания, Китай не присоединился к международным санкциям против России, поэтому Кремль может обходить ограничения через прямые или косвенные поставки, в частности с участием стран-посредников. Аналитики убеждены, что без доступа к китайским технологиям, оборудованию и компонентам, Россия не смогла бы поддерживать темпы войны и в дальнейшем производить современное оружие.
Россияне, 9 января, второй раз с февраля 2022 года атаковали Украину межконтинентальной ракетой "Орешник". Летело вооружение на Львовщину. По словам главы Львовской ОВА Максима Козицкого, в ночь на 9 января враг атаковал объект критической инфраструктуры.
В Службе безопасности Украины отметили, что Россия атаковала "Орешником" гражданские объекты вблизи границы с Евросоюзом. Целью врага было "уничтожить инфраструктуру жизнеобеспечения региона в условиях резкого ухудшения погодных условий".
Офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала также объяснил, что удар ракетой "Орешник" по Львовщине был скорее попыткой запугивания, чем способом нанести максимальный ущерб.