На сегодня Россия имеет только 3 – 4 ракеты типа "Орешник". Об этом сказал первый заместитель председателя Службы внешней разведки Украины Олег Луговский в интервью Укринформу.
Какие планы у Москвы относительно "Орешника"?
По его словам, российское минобороны планирует в 2026 году запустить "Орешник" в серийное производство и производить не менее 5 ракет в год.
В то же время Луговский отметил, что "Орешник" имеет скорее политическое, чем военное значение. Основная его цель – запугивать европейских партнеров Украины.
Он также отметил, что боевая эффективность этой ракеты сомнительна, ведь она создана на устаревших технологиях и требует постоянного технического обслуживания и устранения неисправностей.
Кроме того, Луговский сообщил, что Служба внешней разведки Украины сотрудничает с разведками стран-партнеров, чтобы иметь общее объективное понимание ситуации вокруг "Орешника" и противодействовать российской и белорусской дезинформации.
Что известно об ударе "Орешником" по Львову?
- Вечером 8 января во Львове прогремело несколько взрывов. Оказалось, что Россия ударила по пригороду "Орешником".
- Ракета двигалась на регион со скоростью 13 тысяч километров в час. Под ударом оказался объект критической инфраструктуры.
- Известно, что ракета была без боевой части, как и в прошлый раз – во время удара по Днепру.
- Были предположения, что, Россия, возможно, планировала атаку на Стрыйское газовое месторождение и подземное хранилище во Львовской области.
- Ракета "Орешник", выпущенная по Западной Украине, не имеет системы наведения боевых блоков, что обычно обеспечивает их разведение на заданные траектории.
- Предварительные расчеты показывают, что ракета может нести до 36 кассетных элементов и иметь дальность до 4100 километров.