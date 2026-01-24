На сегодня Россия имеет только 3 – 4 ракеты типа "Орешник". Об этом сказал первый заместитель председателя Службы внешней разведки Украины Олег Луговский в интервью Укринформу.

Какие планы у Москвы относительно "Орешника"?

По его словам, российское минобороны планирует в 2026 году запустить "Орешник" в серийное производство и производить не менее 5 ракет в год.

В то же время Луговский отметил, что "Орешник" имеет скорее политическое, чем военное значение. Основная его цель – запугивать европейских партнеров Украины.

Он также отметил, что боевая эффективность этой ракеты сомнительна, ведь она создана на устаревших технологиях и требует постоянного технического обслуживания и устранения неисправностей.

Кроме того, Луговский сообщил, что Служба внешней разведки Украины сотрудничает с разведками стран-партнеров, чтобы иметь общее объективное понимание ситуации вокруг "Орешника" и противодействовать российской и белорусской дезинформации.

Что известно об ударе "Орешником" по Львову?