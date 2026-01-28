Об этом сообщила Администрация морских портов Украины (АМПУ).

Какие последствия удара по Одесской области?

В АМПУ заявили, что в результате удара зафиксировано повреждение объектов производственной и железнодорожной инфраструктуры. На месте также возник пожар, который оперативно ликвидируют силы предприятия.

К счастью, пострадавших в результате обстрела нет, а порт работает в штатном режиме.

Вражескую атаку также прокомментировал вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба. По его словам, речь идет о разрушенных логистических элементах, повреждены ангары, локомотив и производственные здания.

Возник пожар. Продолжается ликвидация повреждений экстренными службами и работниками порта,

– написал Кулеба.

