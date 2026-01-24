На сьогодні Росія має лише 3 – 4 ракети типу "Орешник". Про це сказав перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський в інтерв'ю Укрінформу.

Які плани у Москви щодо "Орешника"?

За його словами, російське міноборони планує у 2026 році запустити "Орешник" у серійне виробництво та виготовляти щонайменше 5 ракет на рік.

Водночас Луговський наголосив, що "Орешник" має радше політичне, ніж воєнне значення. Основна його мета – залякувати європейських партнерів України.

Він також зазначив, що бойова ефективність цієї ракети сумнівна, адже вона створена на застарілих технологіях і потребує постійного технічного обслуговування та усунення несправностей.

Крім того, Луговський повідомив, що Служба зовнішньої розвідки України співпрацює з розвідками країн-партнерів, щоб мати спільне об'єктивне розуміння ситуації навколо "Орєшніка" та протидіяти російській і білоруській дезінформації.

Що відомо про удар "Орешником" по Львову?