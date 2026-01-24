На сьогодні Росія має лише 3 – 4 ракети типу "Орешник". Про це сказав перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський в інтерв'ю Укрінформу.
Які плани у Москви щодо "Орешника"?
За його словами, російське міноборони планує у 2026 році запустити "Орешник" у серійне виробництво та виготовляти щонайменше 5 ракет на рік.
Водночас Луговський наголосив, що "Орешник" має радше політичне, ніж воєнне значення. Основна його мета – залякувати європейських партнерів України.
Він також зазначив, що бойова ефективність цієї ракети сумнівна, адже вона створена на застарілих технологіях і потребує постійного технічного обслуговування та усунення несправностей.
Крім того, Луговський повідомив, що Служба зовнішньої розвідки України співпрацює з розвідками країн-партнерів, щоб мати спільне об'єктивне розуміння ситуації навколо "Орєшніка" та протидіяти російській і білоруській дезінформації.
Що відомо про удар "Орешником" по Львову?
- Увечері 8 січня у Львові пролунало кілька вибухів. Виявилося, що Росія вдарила по передмістю "Орешником".
- Ракета рухалася на регіон зі швидкістю 13 тисяч кілометрів на годину. Під ударом опинився об'єкт критичної інфраструктури.
- Відомо, що ракета була без бойової частини, як і минулого разу – під час удару по Дніпру.
- Були припущення, що, Росія, можливо, планувала атаку на Стрийське газове родовище та підземне сховище у Львівській області.
- Ракета "Орешник", випущена по Західній Україні, не має системи наведення бойових блоків, що зазвичай забезпечує їх розведення на задані траєкторії.
- Попередні розрахунки показують, що ракета може нести до 36 касетних елементів і мати дальність до 4100 кілометрів.