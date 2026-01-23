Отриману інформацію росіяни планували використати для ІПСО та підготовки нових обстрілів. Про це повідомили у СБУ.

Як росіяни збирали інформацію про Львівщину?

За даними слідства, до співпраці з російською воєнною розвідкою були залучені 64-річний мешканець Мукачева та його 22-річний сусід.



Молодший агент після ракетної атаки приїхав на Львівщину, де поетапно обходив місця "прильотів", фотографував пошкоджені об’єкти та фіксував координати у гугл картах.

Зібрану інформацію він передавав "старшому" спільнику, який залишався в Мукачеві та напряму звітував куратору з російської спецслужби.

СБУ спіймала шпигунів "на гарячому"

Контррозвідка СБУ затримала обох агентів одночасно: одного – за місцем проживання в Мукачеві, іншого – на Львівщині під час проведення дорозвідки поблизу місця ракетного удару.

Під час обшуків правоохоронці вилучили електронні пристрої з доказами співпраці з ГРУ, а також перехопили розмови одного з агентів із російським куратором. Аудіозаписи долучили до матеріалів кримінального провадження.

Затриманим оголосили підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі вони перебувають під вартою та можуть отримати довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Росія вже не вперше вербує українців