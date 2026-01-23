Отриману інформацію росіяни планували використати для ІПСО та підготовки нових обстрілів. Про це повідомили у СБУ.
Як росіяни збирали інформацію про Львівщину?
За даними слідства, до співпраці з російською воєнною розвідкою були залучені 64-річний мешканець Мукачева та його 22-річний сусід.
Молодший агент після ракетної атаки приїхав на Львівщину, де поетапно обходив місця "прильотів", фотографував пошкоджені об’єкти та фіксував координати у гугл картах.
Зібрану інформацію він передавав "старшому" спільнику, який залишався в Мукачеві та напряму звітував куратору з російської спецслужби.
СБУ спіймала шпигунів "на гарячому"
Контррозвідка СБУ затримала обох агентів одночасно: одного – за місцем проживання в Мукачеві, іншого – на Львівщині під час проведення дорозвідки поблизу місця ракетного удару.
Під час обшуків правоохоронці вилучили електронні пристрої з доказами співпраці з ГРУ, а також перехопили розмови одного з агентів із російським куратором. Аудіозаписи долучили до матеріалів кримінального провадження.
Затриманим оголосили підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі вони перебувають під вартою та можуть отримати довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Росія вже не вперше вербує українців
- Наприклад, на Київщині 14-річні хлопці, завербовані російськими спецслужбами через телеграм-канал, здійснили теракт, підірвавши вибухівку біля райвідділу поліції у Вишгородському районі.
- А на Львівщині зрадницею виявилася місцева депутатка. Агентка Кремля активно просувала ідеї федералізації України та проводила інформаційні акції антиукраїнського спрямування.
Навіть посадовця "Укрзалізниці" підозрювали у держзраді. Він допомагав загарбникам відновити сполучення між окупованими територіями Донеччини та Росії.