Про це пише 24 Канал із посиланням на "Мілітарний".

Дивіться також Авіаексперт припустив, скільки "Орешників" ще залишилося у Росії

Що відомо про "Орешник", який атакував Львівщину?

Російський спеціалізований ресурс з посиланням на результати дослідження уламків ракети повідомив, що у новій модифікації відсутня система блоків індивідуального розведення – елемент головної частини балістичної ракети, який відокремлюється від останнього ступеня, несе кілька бойових блоків і забезпечує їх розведення на задані траєкторії.

У бойовому ступені могли використати типовий для розробок Московського інституту теплотехніки герметичний приладовий відсік, а також газореактивну систему орієнтації бойового ступеня, що застосовується під час розведення бойових блоків. Самі бойові блоки, за наявними оцінками, подібні до класичних некерованих, однак виконують роль носіїв касет із бойовими елементами.

Російський ресурс дослідив уламки "Орешника" / Фото MilitaryRussia

Ракета може нести шість бойових блоків, у кожному з яких, розміщено по шість касетних елементів – загалом до 36 одиниць. Закидана маса ракети оцінюється в межах від 1250 кілограмів (типове значення для "Тополь-М / МР") до 3000 кілограмів.

Попередні розрахунки свідчать, що за умови використання стандартних першого та другого маршових ступенів міжконтинентальної балістичної ракети можливе досягнення дальності до 4100 кілометрів за такого корисного навантаження. У цьому випадку орієнтовна маса кожного бойового блоку з касетною начинкою може становити до 400 кілограмів.

Що відомо про удар "Орешником" по Львівщині?