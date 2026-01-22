Звечора Росія вже запустила по Україні ударні безпілотники, але протягом ночі ймовірні й вильоти російських винищувачів. Про це повідомив monitor.

Чи буде вночі російський обстріл?

За даними моніторів, протягом ночі 23 січня є ймовірність вильоту стратегічних бомбардувальників Росії Ту-95МС, Ту-160, а також винищувачів МіГ-31К. Проте наразі підтверджених вильотів немає.

Серед пріоритетних напрямків масованого удару – місто Київ та Київська область,

– припустили монітори.

Канали також повідомили, що Росія може застосувати озброєння Ту-160, до дев'яти Ту-95МС, до шести МіГ-31К, а також літак-заправник Іл-78М. Зокрема, зафіксували переліт двох бортів Ту-95МС з аеродрому "Українка" на аеродром "Бєлая".

Не виключають й вихід ракетоносіїв крилатих ракет "Калібр" у пускові зони та застосування установок балістики "Іскандер-М".

Водночас наголосили, що інформація може змінюватись, але варто реагувати на повітряні тривоги.

Які наслідки останніх атак на Україну?