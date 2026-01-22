Звечора Росія вже запустила по Україні ударні безпілотники, але протягом ночі ймовірні й вильоти російських винищувачів. Про це повідомив monitor.
Чи буде вночі російський обстріл?
За даними моніторів, протягом ночі 23 січня є ймовірність вильоту стратегічних бомбардувальників Росії Ту-95МС, Ту-160, а також винищувачів МіГ-31К. Проте наразі підтверджених вильотів немає.
Серед пріоритетних напрямків масованого удару – місто Київ та Київська область,
– припустили монітори.
Канали також повідомили, що Росія може застосувати озброєння Ту-160, до дев'яти Ту-95МС, до шести МіГ-31К, а також літак-заправник Іл-78М. Зокрема, зафіксували переліт двох бортів Ту-95МС з аеродрому "Українка" на аеродром "Бєлая".
Не виключають й вихід ракетоносіїв крилатих ракет "Калібр" у пускові зони та застосування установок балістики "Іскандер-М".
Водночас наголосили, що інформація може змінюватись, але варто реагувати на повітряні тривоги.
Які наслідки останніх атак на Україну?
22 січня Росія вдарила балістикою по Кривому Рогу. Внаслідок атаки є поранені, зокрема діти. Удар ракети пошкодив двоповерховий будинок, а також приватні оселі та адмінбудівлі. Без електропостачання залишилися близько 10 тисяч абонентів.
Після масованого удару 20 січня в Києві без світла залишилився понад мільйон людей. Водночас понад 4 тисячі багатоквартирних будинків – без опалення. Електрику для критичної інфраструктури відновили, однак ГПВ у столиці досі не діють.
Тоді Володимир Зеленський заявив, що на відбиття атаки Україна витратила близько 80 мільйонів євро на ракети для ППО.