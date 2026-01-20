Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

Що заявив Зеленський про атаку росіян 20 січня?

За словами Зеленського, в України спостерігається дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони. Попри те, що нещодавно українська ППО отримала допомогу від партнерів, постійні обстріли росіян потребують значних ресурсів для захисту.

Глава держави додав, що вартість ракет, які були задіяні для відбиття атаки становить 80 мільйонів євро.

Ми боремося за те, щоб у нас були ці ракети, бо кожного дня ми втрачаємо наших людей,

– сказав Володимир Зеленський.

Також президент України зазначив, що для України процес отримання ракет для ППО залишається не лише дороговартісним, але й складним. Попри це, Повітряні сили змогли знищити 342 цілі, включаючи 14 ракет Іскандер-М/С-300, 13 крилатих ракет Х-101 і 315 ворожих БпЛА.

Що відомо про наслідки ворожої атаки на Україну?