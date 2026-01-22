Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко пояснив 24 Каналу, що на форумі в Давосі партнери обговорюють Гренландію та НАТО, але мовчать про геноцид українців та відповідальність Росії, а Трамп натомість прагне швидко завершити війну на будь-яких умовах.

Дивіться також: Усе впирається в одне питання: ексклюзивні деталі із Давосу про зустріч Трампа і Зеленського

Чи пов’язані ранкові атаки Росії з візитом Зеленського до Трампа?

Росія вранці атакувала балістичними ракетами Дніпро та Кривий Ріг, а також дронами Київщину. Ці удари частково пов'язані з візитом Зеленського на зустріч з Трампом.

"Не варто очікувати зниження активності під час переговорів – раніше такого не траплялося. Путін не втрачатиме можливостей покращити власну переговорну позицію", – пояснив Мусієнко.

Росія продовжує геноцидну війну з метою колапсу енергетичної, комунальної систем, опалення та водопостачання України. Путін максимально використовує зимовий період для руйнування інфраструктури та погіршення умов життя українців, водночас демонструючи начебто зацікавленість у переговорах.

На превеликий жаль, як громадянину України та військовослужбовцю, мені не подобається те, що в Давосі партнери не згадують про долю українців у дуже складних умовах. Коли в центрі Європи вчиняється геноцид, йдуть масштабні руйнування, створюються непридатні для життя умови на межі гуманітарної катастрофи – уся дискусія мала б бути присвячена цьому, але заяв дуже мало,

– сказав Мусієнко.

Натомість говорять про Іран, Сирію, Ізраїль та Палестину, але тема України відсутня, що свідчить про пріоритети партнерів і є неправильним у контексті глобальних розмов про безпеку Європи.

Що ще відомо про наслідки російських атак по Україні?

Кривий Ріг зазнав удару балістичними ракетами о 11:12. До цього місто понад 10 годин піддавалось атакам дронів, унаслідок чого частково зруйновано приватний будинок та поранено 70-річну жінку.