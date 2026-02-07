Про це написав Володимир Зеленський. Президент зазначив, що після останньої атаки в енергосистемі сталися значні відключення фактично по всій країні.
Як влада планує посилити захист енергооб'єктів?
На селекторній нараді Володимир Зеленський почув підсумки про російську масовану атаку, яка відбулася в суботу, 7 лютого. Ворог атакував Україну дронами та майже 40 ракетами різних типів, які летіли на енергетику.
Зеленський зауважив, що черговий обстріл показав справжні наміри Росії – Москва не готова до миру та досі має наміри завдати страждань українцям. Ні на фронті, ні під час ракетно-дронових атак не помітне бажання країни-агресорки завершити війну. Україна просить партнерів здійснювати реальний тиск на Росію.
Росія продовжує політику фактичного знищення України. Росіяни цілеспрямовано вдарили, зокрема, по енергетичних обʼєктах, від яких залежить робота українських атомних станцій, що ставить під загрозу не тільки нашу безпеку в Україні, але й спільну безпеку регіону та Європи. Вважаємо, що партнери і в Америці, і у Європі, і в інших державах, які хочуть миру, мають тверезо на це дивитися та діяти відповідно,
– написав український лідер.
Під час наради також вдалося детально обговорили ситуацію зі світлом та теплопостачанням в Києві, Харкові, Чернігові та областях. Мова йшла й про ситуацію в усіх регіонах України. Фахівці на об'єктах працюють над ліквідацією наслідків удару та відновленням.
Своєю чергою Міністерство внутрішніх справ створює додаткові команди для оперативної роботи на енергообʼєктах західних областей.
Важливо, що президент порушив питання щодо роботи мобільних вогневих груп. Розмова була жорстка, як наслідок – найближчими днями керівники областей, Повітряні сили ЗСУ і Міністерство оборони України мають посилити компоненти мобільних вогневих груп у загальній системі захисту визначених областей.
Володимир Зеленський також розраховує на збільшення програм для населення. Від дипломатів очікуються швидші результати в роботі з партнерами щодо пакетів підтримки ППО та енергетичної стійкості.
Які наслідки атаки по Україні 7 лютого?
Після масованої атаки 7 лютого українські атомні електростанції тимчасово знизили потужність, щоб стабілізувати енергосистему на тлі масштабних пошкоджень мереж і відключень світла по країні.
У Рівному під час повітряної тривоги пролунали вибухи, які були пов’язані з роботою протиповітряної оборони по ворожих дронах і ракетах. В регіоні пошкоджено цивільну та критичну інфраструктуру.
У Вінницькій області російські безпілотники вдарили по аграрному коледжу, внаслідок чого пошкоджено будівлі та зафіксовано вибухи, на місці працювали екстрені служби.
На Київщині після нічного обстрілу було пошкоджено об’єкти енергетики, що призвело до масштабних відключень світла та ускладнення роботи комунальних служб.
У Старокостянтинові на Хмельниччині ворог вгатив по цивільних об’єктах, пошкодив житловий будинок, там є поранений мирний житель. Частину цілей знищила ППО.
На Львівщині внаслідок масованої атаки постраждали енергетичні об’єкти, також загорівся житловий будинок.
Івано-Франківщина зазнала наслідків масованої атаки. Через пошкодження енергетичної інфраструктури виникли перебої з електропостачанням.