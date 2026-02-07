Про це пише начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. Постраждав не лише навчальний заклад, але й будівлі поруч.
Дивіться також Терор енергетики, пожежі та поранені: які наслідки масованої атаки 7 лютого
Які пошкодження є на Вінниччині через атаку 7 лютого?
Під час масованої атаки по Україні є значні руйнування в Ладижині. Ворог вгатив по мирному місту й пошкодив стіну одного з навчальних закладів. Також постраждали п'ять будівель навколо, зокрема гуртожитки. Там вибито двері та розбито понад 150 вікон.
Крім того, за словами Заболотної, було пошкоджено систему теплопостачання.
На щастя, поранених не має. На місці вже працюють усі відповідні структури. Триває оцінка руйнувань,
– розповіла начальниця ОВА.
Адмінкорпус аграрного коледжу та будинки, де проживають люди, будуть відновлювати. Для цього залучають підтримку міжнародних фондів.
Росіяни вдарили по будинках на Вінниччині / Фото ОВА
Де вгатила Росія вночі та зранку 7 лютого?
Росія в ніч на 7 лютого 2026 року здійснила масовану атаку по Україні – запустила понад 400 ударних безпілотників і близько 40 ракет різних типів. Головною метою були об'єкти енергетичної інфраструктури.
У Рівному вранці прогриміли серії вибухів після того, як Повітряні сили попередили про наближення ворожих безпілотників та ракет.
У Старокостянтинові на Хмельниччині російські ракети та безпілотники вдарили по цивільній інфраструктурі, пошкодивши житловий будинок. Поранень зазнав один чоловік.
Ворог завдав чергового удару по українській енергетиці, що призвело до перебоїв із електропостачанням. Постраждали об'єкти компанії ДТЕК.