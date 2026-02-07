Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.
Які наслідки атаки по Хмельниччині 7 лютого?
Росіяни атакували Хмельниччину ракетами та дронами в ніч проти 7 лютого. Ворог застосував зброю проти цивільних – поранень зазнав чоловік 1971 року народження. У нього діагностували травму ноги та госпіталізували. Лікарі кажуть, що стан постраждалого – задовільний.
Російська зброя пошкодила один з житлових будинків в області. Сили ППО також змогли знешкодити кілька цілей. Про це Хмельницька ОВА розповість пізніше.
Прошу мешканців області перебувати в укриттях і не ігнорувати сигнали небезпеки,
– зазначив Тюрін.
Що відомо про нещодавню масовану атаку?
Уночі Росія застосувала дрони та ракети проти України. Зокрема в Рівненській області ворог пошкодив житлові будинки та критичну інфраструктуру, поранень зазнали двоє людей.
У Бурштині на Івано-Франківщині в ніч проти 7 лютого також були вибухи через атаку ракетами "Калібр".
Під ударом була Львівщина, Вінниця, Харків, Кропивницький та інші міста. Вороже озброєння летіло на енергетичну інфраструктуру, на багатьох об'єктах є пошкодження. Аварійні відключення довелося застосувати на Кіровоградщині, Сумщині, в Чернівецькій області та Києві.