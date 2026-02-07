Об этом сообщил председатель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

Какие последствия атаки по Хмельницкой области 7 февраля?

Россияне атаковали Хмельницкую область ракетами и дронами в ночь на 7 февраля. Враг применил оружие против гражданских – ранения получил мужчина 1971 года рождения. У него диагностировали травму ноги и госпитализировали. Врачи говорят, что состояние пострадавшего – удовлетворительное.

Российское оружие повредило один из жилых домов в области. Силы ПВО также смогли обезвредить несколько целей. Об этом Хмельницкая ОВА расскажет позже.

Прошу жителей области находиться в укрытиях и не игнорировать сигналы опасности,

– отметил Тюрин.

Что известно о недавней массированной атаке?