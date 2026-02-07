Об этом проинформировал министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

По чему били оккупанты 7 февраля?

Под обстрел попали высоковольтные подстанции и магистральные воздушные линии электропередач напряжением 750 и 330 кВ, которые формируют основу национальной энергосети. Также удары были нанесены по объектам генерации – Бурштынской и Добротворской теплоэлектростанциях.

В целях безопасности персонал осуществил разгрузку энергоблоков атомных электростанций. Сейчас по всей стране действуют 4,5 – 5 очередей графиков аварийных отключений, а в северных и восточных регионах введены отдельные, усиленные режимы ограничений электроснабжения.

В то же время утром атака все еще продолжается. Энергетики готовы приступить к восстановительным работам сразу после стабилизации ситуации безопасности.

Диспетчером Укрэнерго активирован запрос на аварийную помощь от Польши,

– уточнил Шмигаль.