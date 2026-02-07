Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
К теме Россия массированно атакует объекты энергосистемы: в большинстве регионов ввели аварийные отключения
Что известно о ситуации со светом на Ивано-Франковщине?
Из-за существенного ухудшения ситуации в энергосистеме Украины утром 7 февраля обновились графики отключений света для жителей Прикарпатья. Так, свет будут выключать по три раза в сутки.
Со своей стороны мэр Ивано-Франковска отметил, что возможны значительные перебои с элетроэнергией.
Атака врага по энергетике продолжается! На всякий случай запаситесь водой!,
– призвал он.
Отметим, что из-за российского массированного обстрела в большинстве регионов Украины ввели аварийные отключения. Кое-где, в частности в Киеве, применяют экстренные отключения.
Какие области были под ударом врага 7 февраля?
В ночь на 7 февраля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за масштабного воздушного нападения со стороны России. Во время атаки противник задействовал большое количество ударных беспилотников, а также крылатые ракеты типа "Калибр" и, вероятно, гиперзвуковые "Циркон". Именно эта ракета могла атаковать Винницкую область.
Утром взрывы были зафиксированы и на Львовщине. Под прицелом врага оказалось и Ровно. А в Бурштыне на Ивано-Франковщине были взрывы, вызванные ракетами "Калибр".
Попадание вражеского дрона-камикадзе типа "Шахед" произошло в Холодногорском районе Харькова. Взрывы были также в Кропивницком. Перед этим военные предостерегали о движении вражеских беспилотников в направлении города.