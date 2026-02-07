Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

К теме Россия массированно атакует объекты энергосистемы: в большинстве регионов ввели аварийные отключения

Что известно о ситуации со светом на Ивано-Франковщине?

Из-за существенного ухудшения ситуации в энергосистеме Украины утром 7 февраля обновились графики отключений света для жителей Прикарпатья. Так, свет будут выключать по три раза в сутки.

Со своей стороны мэр Ивано-Франковска отметил, что возможны значительные перебои с элетроэнергией.

Атака врага по энергетике продолжается! На всякий случай запаситесь водой!,

– призвал он.

Отметим, что из-за российского массированного обстрела в большинстве регионов Украины ввели аварийные отключения. Кое-где, в частности в Киеве, применяют экстренные отключения.

