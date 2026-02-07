Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.
До теми Росія масовано атакує об'єкти енергосистеми: у більшості регіонів ввели аварійні відключення
Що відомо про ситуацію зі світлом на Івано-Франківщині?
Через суттєве погіршення ситуації в енергосистемі Україні вранці 7 лютого оновилися графіки відключень світла для мешканців Прикарпаття. Так, світло вимикатимуть по три рази на добу.
Зі свого боку мер Івано-Франківська зазначив, що можливі значні перебої з елетроенергією.
Атака ворога по енергетиці триває! На всяк випадок запасіться водою!,
– закликав він.
Зазначимо, що через російський масований обстріл у більшості регіонів України ввели аварійні відключення. Подекуди, зокрема у Києві, застосовують екстрені вимкнення.
Які області були під ударом ворога 7 лютого?
У ніч проти 7 лютого по всій території України було оголошено повітряну тривогу через масштабний повітряний напад з боку Росії. Під час атаки противник задіяв велику кількість ударних безпілотників, а також крилаті ракети типу "Калібр" і, ймовірно, гіперзвукові "Циркон". Саме ця ракета могла атакувати Вінничину.
Вранці вибухи було зафіксовано і на Львівщині. Під прицілом ворога опинилося і Рівне. А в Бурштині на Івано-Франківщині були вибухи, спричинені ракетами "Калібр".
Влучання ворожого дрона-камікадзе типу "Шахед" сталося у Холодногірському районі Харкова. Вибухи були також у Кропивницькому. Перед цим військові застерігали про рух ворожих безпілотників у напрямку міста.