Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Скільки дроні та ракет летіло на Україну 7 лютого?

Фахівці проводять рятувальні та ремонтні роботи після масвоаної атаки на Україну. Ворог вдарив дронами та ракетами по Україні вночі та зранку, основною ціллю росіян стали енергомережа, об'єкти генерації та розподільчі підстанції. Загалом понад 400 дронів і близько 40 ракет різних типів вдарили по українських регіонах.

Так, за словами Володимира Зеленського, з ночі фіксують пошкодження в Рівному, де ворог вгатив по багатоповерхівці.

Водночас у Ладижині на Вінниччині дрони пошкодили фасад адмінкорпусу аграрного коледжу. Окупанти також вдарили по Київщині та Харківщині. Бійці ППО протягом ночі та ранку працювали проти ворожих цілей.

Кожного дня Росія може обрати справжню дипломатію, але обирає нові удари. Важливо, щоб на це реагували всі, хто підтримує тристоронні перемовини,

– заявив президент України.

Зеленський додав, що для ефективної боротьби проти російської армії Україна потребує більше систем Patriot, NASAMS та інших. Це необхідно, аби пережити залишок зими без страшних наслідків. Український лідер дякує партнерам, які продовжують підтримувати нашу безпеку та захист.