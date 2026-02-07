Про це повідомив очільник місцевої ОВА Микола Калашник.
Дивіться також Дві великі ТЕС і не тільки: Шмигаль розповів деталі атаки по енергетиці
Які пошкодження фіксували на Київщині через атаку?
Пошкодження п'яти приватних будинків фіксували в Броварському районі. Там також пошкоджені чотири автомобілі.
А в Бориспільському районі Київщини зазнали ушкоджень складські приміщення й логістичний центр одного з підприємств. Йдеться, зокрема про пожежу в Якоготині, до ліквідації якої оперативно долучилися співробітники ДСНС.
Мета одна – залишити людей без світла, тепла й води, позбавити базових потреб у лютневі морози. Так діють лише нелюди,
– наголосив Калашник.
Він додав, що в області ввели аварійні відключення електроенергії. Критично важливі об'єкти та мобільні станції забезпечені резервними джерелами живлення.
До того ж наразі в регіоні функціонують 530 Пунктів незламності, усі готові приймати відвідувачів.
Які інші наслідки масованої атаки?
Львівська область зазнала потужного російського обстрілу. Влучання зафіксовано по ключових енергетичних об'єктах та в житловому будинку. Протиповітряна оборона збила частину дронів і принаймні дві ракети.
На Рівненщині ворожа атака призвела до руйнувань житлових будинків і важливих інфраструктурних об'єктів. Двоє людей дістали поранення.
Російські дрони атакували Дніпропетровщину. У Дніпрі постраждало комунальне підприємство й громадський транспорт. У різних районах області поранена 68-річна жінка, є руйнування приватних осель, будівлі рятувальників, автомобілів і газової магістралі.
Повідомлялося також про удари ворога по Вінниччині та Хмельниччині. Крім того, російські війська вгатили по об'єктах генерації – Бурштинській та Добротвірській теплоелектростанціях.
Так, в Україні вимушено довелося застосувати аварійні відключення елетроенергії, подекуди ж діють екстрені вимкнення.