Про це повідомив очільник місцевої ОВА Микола Калашник.

Які пошкодження фіксували на Київщині через атаку?

Пошкодження п'яти приватних будинків фіксували в Броварському районі. Там також пошкоджені чотири автомобілі.

А в Бориспільському районі Київщини зазнали ушкоджень складські приміщення й логістичний центр одного з підприємств. Йдеться, зокрема про пожежу в Якоготині, до ліквідації якої оперативно долучилися співробітники ДСНС.

Мета одна – залишити людей без світла, тепла й води, позбавити базових потреб у лютневі морози. Так діють лише нелюди,

– наголосив Калашник.

Він додав, що в області ввели аварійні відключення електроенергії. Критично важливі об'єкти та мобільні станції забезпечені резервними джерелами живлення.

До того ж наразі в регіоні функціонують 530 Пунктів незламності, усі готові приймати відвідувачів.

Які інші наслідки масованої атаки?