Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.

Які наслідки масованої атаки на Львівщині?

Повітряна тривога на Львівщині тривала понад 6 годин. Внаслідок ударів ворога постраждали обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури.

У селі Старий Добротвір попередньо через влучання БпЛА загорівся житловий будинок. Пожежу загасили вогнеборці.

Попередньо постраждалих немає.

Сили ППО змогли перехопити частину безпілотників ворога та щонайменше 2 ракети невстановленого зразка.

У Львівській ОВА попередили, що відключення світла внаслідок обстрілів можуть бути тривалими та закликали підготуватися.

Які ще регіони постраждали 7 лютого?