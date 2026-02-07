Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.
Які наслідки масованої атаки на Львівщині?
Повітряна тривога на Львівщині тривала понад 6 годин. Внаслідок ударів ворога постраждали обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури.
У селі Старий Добротвір попередньо через влучання БпЛА загорівся житловий будинок. Пожежу загасили вогнеборці.
Попередньо постраждалих немає.
Сили ППО змогли перехопити частину безпілотників ворога та щонайменше 2 ракети невстановленого зразка.
У Львівській ОВА попередили, що відключення світла внаслідок обстрілів можуть бути тривалими та закликали підготуватися.
Які ще регіони постраждали 7 лютого?
Росія масовано атакувала ракетами "Калібр" Бурштин на Івано-Франківщині.
Вибухи лунали і на Вінниччині. Через неї ракети летіли на Бурштин, але водночас Росія, ймовірно, атакувала якийсь об'єкт області ракетою "Циркон".
Гучно було у Рівному, де лунала серія вибухів на тлі повітряної тривоги.