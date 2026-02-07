Об этом сообщил глава местной ОГА Николай Калашник.
Какие повреждения фиксировали на Киевщине из-за атаки?
Повреждения пяти частных домов фиксировали в Броварском районе. Там также повреждены четыре автомобиля.
А в Бориспольском районе Киевской области получили повреждения складские помещения и логистический центр одного из предприятий. Речь идет, в частности о пожаре в Якоготине, к ликвидации которого оперативно присоединились сотрудники ГСЧС.
Цель одна – оставить людей без света, тепла и воды, лишить базовых потребностей в февральские морозы. Так действуют только нелюди,
– подчеркнул Калашник.
Он добавил, что в области ввели аварийные отключения электроэнергии. Критически важные объекты и мобильные станции обеспечены резервными источниками питания.
К тому же сейчас в регионе функционируют 530 пунктов несокрушимости, все готовы принимать посетителей.
Какие другие последствия массированной атаки?
Львовская область подверглась мощному российскому обстрелу. Попадание зафиксировано по ключевым энергетическим объектам и в жилой дом. Противовоздушная оборона сбила часть дронов и по крайней мере две ракеты.
В Ровенской области вражеская атака привела к разрушениям жилых домов и важных инфраструктурных объектов. Два человека получили ранения.
Российские дроны атаковали Днепропетровскую область. В Днепре пострадало коммунальное предприятие и общественный транспорт. В разных районах области ранена 68-летняя женщина, есть разрушения частных домов, здания спасателей, автомобилей и газовой магистрали.
Сообщалось также об ударах врага по Винницкой и Хмельницкой областях. Кроме того, российские войска ударили по объектам генерации – Бурштынской и Добротворской теплоэлектростанциях.
Так, в Украине вынужденно пришлось применить аварийные отключения элетроэнергии, кое-где же действуют экстренные отключения.