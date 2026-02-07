Таку інформацію повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі, про це свідчить офіційна заява.

Дивіться також США на переговорах вдруге запропонували енергетичне перемир'я: чи відповіла на це Росія

Що відомо про перебої у роботі АЕС?

Генеральний директор МАГАТЕ заявив, що сьогодні вранці українські АЕС знову знизили потужність після того, як посилення російських обстрілів вплинуло на електричні підстанції та відключило деякі лінії електропередач.

Генеральний директор Гроссі повторює заклик до стриманості, оскільки погіршення ситуації в енергосистемі ставить під загрозу ядерну безпеку,

– ідеться у дописі.

Що цьому передувало?

Раніше у МАГАТЕ зазначали, що протягом минулих вихідних українська енергетика знову стала ціллю обстрілів, що і тоді призвело до значного впливу на роботу кількох регіонів на території України та атомних електростанцій.

Лінії електропередач, з'єлнані з сусідніми країнами, були відключені, що спричинило каскадне вимкнення електроенергії всередині України. Внаслідок цього блок однієї АЕС відключався від мережі через коливання напруги.

Водночас інші блоки інших АЕС також були змушені зменшити потужність. Чорнобильська АЕС також зазнала повної втрати зовнішнього постачання електроенергії та близько години функціонувала завдяки генераторам.

"Для підвищення надійності електропостачання українських АЕС та посилення їхньої стійкості до подальших аварій в мережі необхідні масштабні ремонтні роботи", – наголошував генеральний директор МАГАТЕ.

Як обстріли впливають на роботу АЕС?