Чи під'єднана ЧАЕС до мережі?

Однак, попри обстріл, ЧАЕС й досі заживлена від української об'єднаної енергосистеми, повідомили в Міненерго. Прямої загрози для населення та навколишнього середовища наразі немає.

Дивіться також "Другий Чорнобиль" як зброя паніки: яка справжня мета ударів Росії по підстанціях АЕС

Уночі ворог продовжив цілеспрямований енергетичний терор, завдавши масованого ракетно-дронового удару. Однак завдяки злагодженій роботі енергетиків усі об'єкти Чорнобильської АЕС, зокрема Новий Безпечний Конфайнмент та сховища відпрацьованого ядерного палива, заживлені від Об'єднаної енергосистеми України у штатному режимі.

Радіаційний фон на промисловому майданчику та в зоні відчуження не перевищує контрольних рівнів, а персонал моніторить ситуацію в посиленому режимі.

Станція забезпечена необхідним запасом палива та справними резервними джерелами електроживлення на випадок повторних атак,

– наголосили у відомстві.