Об этом написал Владимир Зеленский. Президент отметил, что после последней атаки в энергосистеме произошли значительные отключения фактически по всей стране.

Как власть планирует усилить защиту энергообъектов?

На селекторном совещании Владимир Зеленский услышал итоги о российской массированной атаке, которая состоялась в субботу, 7 февраля. Враг атаковал Украину дронами и почти 40 ракетами различных типов, которые летели на энергетику.

Зеленский отметил, что очередной обстрел показал истинные намерения России – Москва не готова к миру и до сих пор намерена нанести страдания украинцам. Ни на фронте, ни во время ракетно-дронных атак не заметно желание страны-агрессора завершить войну. Украина просит партнеров осуществлять реальное давление на Россию.

Россия продолжает политику фактического уничтожения Украины. Россияне целенаправленно ударили, в частности, по энергетическим объектам, от которых зависит работа украинских атомных станций, что ставит под угрозу не только нашу безопасность в Украине, но и общую безопасность региона и Европы. Считаем, что партнеры и в Америке, и в Европе, и в других государствах, которые хотят мира, должны трезво на это смотреть и действовать соответственно,

– написал украинский лидер.

Во время совещания также удалось подробно обсудить ситуацию со светом и теплоснабжением в Киеве, Харькове, Чернигове и областях. Речь шла и о ситуации во всех регионах Украины. Специалисты на объектах работают над ликвидацией последствий удара и восстановлением.

В свою очередь Министерство внутренних дел создает дополнительные команды для оперативной работы на энергообъектах западных областей.

Важно, что президент поднял вопрос о работе мобильных огневых групп. Разговор был жесткий, как следствие – ближайшие дни руководители областей, Воздушные силы ВСУ и Министерство обороны Украины должны усилить компоненты мобильных огневых групп в общей системе защиты определенных областей.

Владимир Зеленский также рассчитывает на увеличение программ для населения. От дипломатов ожидаются быстрые результаты в работе с партнерами по пакетам поддержки ПВО и энергетической устойчивости.

Какие последствия атаки по Украине 7 февраля?