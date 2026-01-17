Авіаційний експерт Костянтин Криволап озвучив 24 Каналу, що в окупантів не залишилося "Орешників" у його чистому вигляді. Можливо, на Воткінському заводі ще є якісь елементи, двигуни.

Чи залишилися "Орешники" у росіян?

Костянтин Криволап зазначив, що удар "Іскандера" або "Кинджала" значно потужніший, ніж удар "Орешника". Тому, за його словами, цього виду озброєння приділяється занадто велика увага.

Думаю, якщо залишилась у росіян, то, можливо, одна ракета. Я взагалі був здивований, коли ця ракета з'явилася. Я вважав, що їх уже не може бути. Це інструмент впливу на нашу свідомість. Це жахливе, страшенне, але воно не таке не таке небезпечне, як його намагаються показати,

– сказав він.

Стоїть питання, чи є у росіян щось таке схоже, чи можна переробити, наприклад, "Ярс" чи "Тополь". Адже це не просто відрізати один ступінь ракети. Потрібно змінити там всі налаштування, програмування. Тому це неможливо.

Думаю, що все-таки було застосовано щось із залишків "Орешника" у тому вигляді, в якому він ще існував у росіян. Але мені здається, що більше такого "Орешника" у них вже нема. Може, ще на Воткінському заводі якісь елементи були зібрані. Може, там навіть є двигуни. Але щоб це працювало повністю, то мені це не зрозуміло,

– вважає авіаексперт.

Чи вдарить Росія "Орешником" по Україні?