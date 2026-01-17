Однак не варто говорити, що обстріли будуть лише по об'єктах Києва. Авіаексперт Анатолій Храпчинський зауважив 24 Каналу, що в України цілісна енергосистема, тому окупанти б'ють по основних розподільчих елементах.

Дивіться також Росія вночі вдарила по підприємствах Нафтогазу

"Це призводить до втрати можливості варіювати в пікові навантаження. Але не обов'язково це буде Київ. У таких метеоумовах, які зараз ми бачимо, – постійна мінусова температура, – вони намагатимуться бити по енергетичній складовій, щоб далі тиснути психологічно на українців", – зауважив експерт.

Чим може бити Росія?

Анатолій Храпчинський підкреслив, що у російських загарбників достатньо різноманітних видів озброєння, починаючи від безпілотників, закінчуючи крилатими ракетами. Тому усе залежатиме від можливості накопичених ресурсів.

Зараз з'явились нові реактивні "Шахеди". Іран поставив більш сучасні розробки, дрони Karrar, які в Росії називають "Герань-5". Тому тут більше про комбінованість і навантаження нашої протиповітряної оборони шляхом зібраних розвідданих, – те, що вони отримують, роблячи щоденні малі атаки ударними безпілотниками, – пояснив Храпчинський.

Чи вдарить ворог "Орешником"?

Моніторингові канали також повідомляють, що нібито найближчим часом Росія знову може вдарити "Орешником". Як зазначив авіаексперт, під час двох спроб і однієї невдалої спроби застосування "Орешника" на сайті посольства США в Україні було повідомлення про можливу загрозу. Була пропозиція громадян Штатів покинути Україну або перебувати в безпечному місці.

Запуск "Орешника" за профілем – це фактично запуск міжконтинентальної балістичної ракети. Росія повинна сповістити США про те, що робить такий постріл. Тому що з огляду на автоматичні протоколи або систему міжнародного стратегічного сповіщення такий профіль пуску матиме вигляд, ніби хтось запустив ядерну ракету. Якщо загроза реальна, то офіційне попередження буде розміщене на сайті U.S. Embassy in Ukraine.

Тому в першому, другому і третьому випадках посольство США в Україні були сповіщені. Тому краще вірити у те, що написано на сайті посольства, ніж у те, що пишуть моніторингові канали. Моніторингові канали можуть сприймати якусь інформацію, яка була скинута ворогом для того, щоб можна було створювати психологічну кризу в суспільстві,

– наголосив Храпчинський.

Масовані атаки по Україні: що варто знати?