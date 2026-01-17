Авиационный эксперт Константин Криволап озвучил 24 Каналу, что у оккупантов не осталось "Орешников" в его чистом виде. Возможно, на Уоткинском заводе еще есть какие-то элементы, двигатели.

Остались ли "Орешники" у россиян?

Константин Криволап отметил, что удар "Искандера" или "Кинжала" значительно мощнее, чем удар "Орешника". Поэтому, по его словам, этому виду вооружения уделяется слишком большое внимание.

Думаю, если осталась у россиян, то, возможно, одна ракета. Я вообще был удивлен, когда эта ракета появилась. Я считал, что их уже не может быть. Это инструмент воздействия на наше сознание. Это ужасное, страшное, но оно не такое не такое опасное, как его пытаются показать,

– сказал он.

Стоит вопрос, есть ли у россиян что-то такое похожее, можно ли переделать, например, "Ярс" или "Тополь". Ведь это не просто отрезать одну ступень ракеты. Нужно изменить там все настройки, программирования. Поэтому это невозможно.

Думаю, что все-таки было применено что-то из остатков "Орешника" в том виде, в котором он еще существовал у россиян. Но мне кажется, что больше такого "Орешника" у них уже нет. Может, еще на Уоткинском заводе какие-то элементы были собраны. Может, там даже есть двигатели. Но чтобы это работало полностью, то мне это не понятно,

– считает авиаэксперт.

Ударит ли Россия "Орешником" по Украине?