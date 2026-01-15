Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, отметив, что вероятность такая существует. Была информация об активности врага на полигоне "Капустин Яр". В любом случае нужно быть к этому готовыми.
Смотрите также По Украине снова ударили "Орешником": может ли ракета нести ядерку и какая ПВО способна ее сбить
Чего боится Россия?
По мнению Мусиенко, потенциальная атака может произойти до Всемирного экономического форума в Давосе, который начнется 19 января. Уже даже были сообщения от СМИ, что Зеленский и Трампа подпишут соглашение о послевоенном "восстановлении" Украины на 800 миллиардов долларов. Но пока подтверждения этому нет.
Также предыдущий удар "Орешником" вполне мог быть реакцией врага на разговоры о размещении западных войск в Украине. Кремль хочет запугать Запад.
Путин делает все возможное, чтобы сорвать процесс по согласованию гарантий безопасности для нас. Поэтому не стоит исключать вероятность, что враг еще раз попытается ударить "Орешником",
– сказал Мусиенко.
Удар "Орешником" по Львовской области: коротко
- Вечером 8 января Россия нанесла удар ракетой "Орешник" по Львовской области. Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал подробнее об этой атаке.
- Украина пока нет возможностей, чтобы сбить ракеты такого типа. Главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал, возможно ли вообще уничтожить такую ракету в воздухе.
- Авиаэксперт Анатолий Храпчинский зафиксировал интересную деталь относительно удара по Львовской области. Вероятно, это не была ракета "Орешник".