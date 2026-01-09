По-перше, росіяни не могли вдарити цією ракетою, по-друге, на відео удару видно хаотичне попадання в ціль. Про це 24 Каналу розповів авіаексперт Анатолій Храпчинський, зауваживши, що Володимир Путін вирішив просто налякати українців, але йому це не вдалось.

Чим насправді вдарила Росія по Львівщині?

За словами авіаексперта, з огляду на відео зі Львова, вигляд заходу боєприпасів по точці цілі відрізняється від заходу по цілі, який ми бачили в Дніпрі. Це може свідчити, що росіяни вдарили не окремим видом озброєння типу "Орешник", а звичайною міжконтинентальною балістичною ракетою. Тобто росіяни могли використати старі радянські запаси, або ті, що вони могли ще виробляти, коли був "Південмаш".

Важливо! Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія використала одну балістичну ракету середньої дальності з полігону Капустин Яр.

Храпчинський зазначив, що треба зрозуміти важливий елемент – у цієї ракети не може бути корисного навантаження ніякого, крім ядерної зброї. Тобто, те, що окупанти використали, це, найімовірніше, бетонні елементи, які імітують ядерну боєголовку.

Якщо порівняти, то масовані атаки "Шахедами", зокрема сьогодні на Київ, суттєво обмежують можливості щодо забезпечення світлом, водою і теплом. Однак не "Орешник". Крім того, вартість цієї ракети дуже дорога – приблизно 50 мільйонів.

Тому тут я би казав більше про пропаганду, ніж про якісь важливі військові спроможності цього засобу. "Орешник" існує лише в уяві Путіна. Хтось Путіну продав "інструмент Хіросіма 2.0". Тобто "ми влаштуємо удар, але не ядерний, і це налякає світ". Можливо, світ це налякало, українців – ні,

– наголосив він.

Авіаексперт пояснив, що єдиною загрозою від такої ракети є кінетичний удар з великої висоти. На відео зі Львова видно, що суббоєприпаси летіли в різні сторони. Водночас під час атаки на Дніпро у 2024 році удар був цілеспрямований в одну точку.

Він додав, що зараз варто дочекатись вивчення рештків ракети та інформації, чи присутні там корейські елементи. Тим часом росіяни сповістили Сполучені Штати напередодні про атаку, тому США попередили всіх українців і своїх громадян про загрозу.

Що відомо про атаку на Львівщину в ніч на 9 грудня?