Во-первых, россияне не могли ударить этой ракетой, во-вторых, на видео удара видно хаотичное попадание в цель. Об этом 24 Каналу рассказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский, отметив, что Владимир Путин решил просто напугать украинцев, но ему это не удалось.

Чем на самом деле ударила Россия по Львовской области?

По словам авиаэксперта, учитывая видео из Львова, вид захода боеприпасов по точке цели отличается от захода по цели, который мы видели в Днепре. Это может свидетельствовать, что россияне ударили не отдельным видом вооружения типа "Орешник", а обычной межконтинентальной баллистической ракетой. То есть россияне могли использовать старые советские запасы, или те, что они могли еще производить, когда был "Южмаш".

Важно! Воздушные силы ВСУ сообщили, что Россия использовала одну баллистическую ракету средней дальности с полигона Капустин Яр.

Храпчинский отметил, что надо понять важный элемент – у этой ракеты не может быть полезной нагрузки никакой, кроме ядерного оружия. То есть, то, что оккупанты использовали, это, вероятнее всего, бетонные элементы, которые имитируют ядерную боеголовку.

Если сравнить, то массированные атаки "Шахедами", в частности сегодня на Киев, существенно ограничивают возможности по обеспечению светом, водой и теплом. Однако не "Орешник". Кроме того, стоимость этой ракеты очень дорогая – примерно 50 миллионов.

Поэтому здесь я бы говорил больше о пропаганде, чем о каких-то важных военных способностях этого средства. "Орешник" существует только в воображении Путина. Кто-то Путину продал "инструмент Хиросима 2.0". То есть "мы устроим удар, но не ядерный, и это напугает мир". Возможно, мир это напугало, украинцев – нет,

– подчеркнул он.

Авиаэксперт объяснил, что единственной угрозой от такой ракеты является кинетический удар с большой высоты. На видео со Львова видно, что суббоеприпасы летели в разные стороны. В то же время во время атаки на Днепр в 2024 году удар был целенаправленный в одну точку.

Он добавил, что сейчас стоит дождаться изучения остатков ракеты и информации, присутствуют ли там корейские элементы. Между тем россияне известили Соединенные Штаты накануне об атаке, поэтому США предупредили всех украинцев и своих граждан об угрозе.

