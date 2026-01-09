Про це 24 Каналу розповів авіаексперт Анатолій Храпчинський, зауваживши, що захист від ракет такого типу існує. Але тут є свої нюанси.

Як захиститися від таких ракет?

За словами Храпчинського, американська система THAAD або ізраїльська Arrow здатні знищити цю ракету. АЛе проблема в тому, що в Європі немає цілісної системи протиракетної оборони. Німеччина придбала одну систему, ще дві є у Польщі та одна – в Румунії.

Перехопити ракету потрібно фактично ще у космосі. Це важливо зробити в той момент, поки не відбулося розділення боєголовки на суббоєприпаси.

Удар по Львівщині варто сприймати як сигнал Путіна до європейців. Він фактично переконує, що сьогодні – Львів, а завтра може бути та сама Варшава.

Це просто безглуздя з боку Росії використовувати таку зброю. Вона не несе жодної користі. Це винятково психологічний ефект. Імітація запуску ядерної зброї,

– зауважив Храпчинський.

Атака по Львівщині: коротко