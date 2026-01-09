Про це 24 Каналу розповів авіаексперт Анатолій Храпчинський, зауваживши, що захист від ракет такого типу існує. Але тут є свої нюанси.
Як захиститися від таких ракет?
За словами Храпчинського, американська система THAAD або ізраїльська Arrow здатні знищити цю ракету. АЛе проблема в тому, що в Європі немає цілісної системи протиракетної оборони. Німеччина придбала одну систему, ще дві є у Польщі та одна – в Румунії.
Перехопити ракету потрібно фактично ще у космосі. Це важливо зробити в той момент, поки не відбулося розділення боєголовки на суббоєприпаси.
Удар по Львівщині варто сприймати як сигнал Путіна до європейців. Він фактично переконує, що сьогодні – Львів, а завтра може бути та сама Варшава.
Це просто безглуздя з боку Росії використовувати таку зброю. Вона не несе жодної користі. Це винятково психологічний ефект. Імітація запуску ядерної зброї,
– зауважив Храпчинський.
Атака по Львівщині: коротко
- Ввечері 8 січня Росія здійснила масований ракетний удар по Україні. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що ворог запустив балістичну ракету середньої дальності з полігону Капустин Яр.
- Ближче до півночі у Львові було чутно низку вибухів. Військові повідомляють, що ракета рухалася зі швидкістю у 13 тисяч кілометрів за годину.
- Поки що немає офіційної інформації, чи був це "Орешник". Все стане зрозуміло після вивчення залишків ракети.