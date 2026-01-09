Об этом 24 Каналу рассказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский, отметив, что защита от ракет такого типа существует. Но тут есть свои нюансы.
Смотрите также По Украине снова ударили "Орешником": может ли ракета нести ядерку и какая ПВО способна ее сбить
Как защититься от таких ракет?
По словам Храпчинского, американская система THAAD или израильская Arrow способны уничтожить эту ракету. Но проблема в том, что в Европе нет целостной системы противоракетной обороны. Германия приобрела одну систему, еще две есть у Польши и одна – в Румынии.
Перехватить ракету нужно фактически еще в космосе. Это важно сделать в тот момент, пока не произошло разделение боеголовки на суббоеприпасы.
Удар по Львовщине следует воспринимать как сигнал Путина к европейцам. Он фактически убеждает, что сегодня – Львов, а завтра может быть та же Варшава.
Это просто бессмысленно со стороны России использовать такое оружие. Оно не несет никакой пользы. Это исключительно психологический эффект. Имитация запуска ядерного оружия,
– отметил Храпчинский.
Обратите внимание! Авиаэксперт Анатолий Храпчинский считает, что Россия ударила не "Орешником". Он объяснил, что это могла быть за ракета.
Атака по Львовщине: коротко
- Вечером 8 января Россия осуществила массированный ракетный удар по Украине. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что враг запустил баллистическую ракету средней дальности с полигона Капустин Яр.
- Ближе к полуночи во Львове был слышен ряд взрывов. Военные сообщают, что ракета двигалась со скоростью в 13 тысяч километров в час.
- Пока нет официальной информации, был ли это "Орешник". Все станет понятно после изучения остатков ракеты.