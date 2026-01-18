Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Милитарный".

Что известно о "Ерешнике", который атаковал Львовскую область?

Российский специализированный ресурс со ссылкой на результаты исследования обломков ракеты сообщил, что в новой модификации отсутствует система блоков индивидуального разведения – элемент головной части баллистической ракеты, который отделяется от последней ступени, несет несколько боевых блоков и обеспечивает их разведение на заданные траектории.

В боевой ступени могли использовать типичный для разработок Московского института теплотехники герметичный приборный отсек, а также газореактивную систему ориентации боевой ступени, применяемую во время разведения боевых блоков. Сами боевые блоки, по имеющимся оценкам, подобны классическим неуправляемым, однако выполняют роль носителей кассет с боевыми элементами.

Российский ресурс исследовал обломки "Орешника" / Фото MilitaryRussia

Ракета может нести шесть боевых блоков, в каждом из которых, размещено по шесть кассетных элементов – в целом до 36 единиц. Заброшенная масса ракеты оценивается в пределах от 1250 килограммов (типичное значение для "Тополь-М / МР") до 3000 килограммов.

Предварительные расчеты свидетельствуют, что при условии использования стандартных первой и второй маршевых ступеней межконтинентальной баллистической ракеты возможно достижение дальности до 4100 километров при такой полезной нагрузке. В этом случае ориентировочная масса каждого боевого блока с кассетной начинкой может составлять до 400 килограммов.

Что известно об ударе "Орешником" по Львовской области?