25 января Ким Чен Ын посетил художественную студию "Мансуде" в Пхеньяне. Там лидер Северной Кореи осмотрел ряд скульптур и художественных объектов, которые будут установлены в Мемориальном музее боевых подвигов зарубежных военных операций, пишет Yonhap.

Среди них – башня и декоративные гравировки для внешней стены.

В октябре Северная Корея начала строительство музея в честь молодых солдат страны, которые погибли, воюя на стороне России в войне против Украины.

Ранее в этом месяце Ким посетил строительную площадку музея в Пхеньяне и символически бросил первую лопату земли во время высадки деревьев.

Ким высоко оценил скульптуры, отметив, что они созданы так, чтобы навсегда передать "легендарные подвиги и славную жизнь достойных сыновей КНДР – защитников чести".

Государственное издание KCNA также процитировало слова диктатора о том, что северокорейская армия "доказала перед временем закон силы - неизменную истину, что сильные духом всегда выходят победителями".

Агентство добавило, что Ким подчеркнул "необходимость обеспечить высокий художественный уровень и изысканное совершенство в каждой детали", чтобы посетители музея могли "почувствовать веру в неизбежную победу, которую лелеяли героические солдаты", и всегда помнили о них.

Обнародованные KCNA фотографии показывают, что скульптуры изображают боевые сцены или солдат в полном снаряжении, в два – три раза больше человеческого роста.

Художественная студия "Мансудэ" является ведущим государственным художественным учреждением, ответственным за создание основных произведений искусства для пропагандистской деятельности режима.

