25 января Ким Чен Ын посетил художественную студию "Мансуде" в Пхеньяне. Там лидер Северной Кореи осмотрел ряд скульптур и художественных объектов, которые будут установлены в Мемориальном музее боевых подвигов зарубежных военных операций, пишет Yonhap.
Что известно о чествовании корейских солдат, погибших за Путина?
Среди них – башня и декоративные гравировки для внешней стены.
В октябре Северная Корея начала строительство музея в честь молодых солдат страны, которые погибли, воюя на стороне России в войне против Украины.
Ранее в этом месяце Ким посетил строительную площадку музея в Пхеньяне и символически бросил первую лопату земли во время высадки деревьев.
Ким высоко оценил скульптуры, отметив, что они созданы так, чтобы навсегда передать "легендарные подвиги и славную жизнь достойных сыновей КНДР – защитников чести".
Государственное издание KCNA также процитировало слова диктатора о том, что северокорейская армия "доказала перед временем закон силы - неизменную истину, что сильные духом всегда выходят победителями".
Агентство добавило, что Ким подчеркнул "необходимость обеспечить высокий художественный уровень и изысканное совершенство в каждой детали", чтобы посетители музея могли "почувствовать веру в неизбежную победу, которую лелеяли героические солдаты", и всегда помнили о них.
Обнародованные KCNA фотографии показывают, что скульптуры изображают боевые сцены или солдат в полном снаряжении, в два – три раза больше человеческого роста.
Художественная студия "Мансудэ" является ведущим государственным художественным учреждением, ответственным за создание основных произведений искусства для пропагандистской деятельности режима.
Что известно об участии северокорейских военных в войне против Украины?
- Северная Корея отправила более 10 тысяч военных для поддержки военных усилий России. Корейцы участвовали в российском контрнаступлении в Курской области. Считается, что тысячи солдат КНДР погибли в боях.
- 13 декабря 2025 года Ким Чен Ын впервые назвал потери страны в войне против Украины. Диктатор солгал о гибели 9 северокорейских солдат, участвовавших в разминировании в Курской области России.
- В ноябре 2025 года российская пропаганда распространяла сообщение, что якобы 2000 корейцев прибыли на помощь оккупантам на Гуляйпольское направление. Впрочем, в СНБО опровергли заявления врага.
- СМИ осенью писали, что около 10 тысяч северокорейских военных находятся вблизи российско-украинской границы и помогают с разминированием территории.