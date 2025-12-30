Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на La Verdad.

Смотрите также Был еще самолет: в СБУ впервые раскрыли, благодаря чему успешно взорвали "Варшавянку"

Что говорят в Испании о судьбе Ursa Major?

Судно Ursa Major затонуло в декабре 2024 года в международных водах между Испанией и Алжиром. Тогда россияне заявляли, якобы произошел теракт.

СМИ утверждали, что этот корабль много лет перевозил грузы для снабжения российской военной группировки в Сирии. Теперь испанские следователи заявили: Ursa Major перевозило тайный стратегический груз – два ядерных реактора. Корпуса ядерных реакторов типа ВМ-4СГ были предназначены для Северной Кореи.

Справка. Этот вид реакторов применяют именно для вооружения подводных лодок.

Судно шло нетипичным маршрутом из Санкт-Петербурга во Владивосток через Средиземное море. Как и многие другие российские корабли, оно входило в теневой флот.

Важно, что капитан уверял, будто везет пустые контейнеры, портовые краны и вспомогательное оборудование. И аэрофотоснимки обнаружили незадекларированные тяжелые контейнеры на корме.

22 декабря Ursa Major резко изменило курс и потеряло ход.

Осмотр повреждений показал отверстие в корпусе с деформацией металла внутрь, что указывает на поражение извне, а не внутренний взрыв. Размеры пробоины не соответствовали классической торпеде, но согласуются с поражением суперкавитационной бронебойной торпедой без большой боевой части,

– говорится в материале.

В Испании не исключают, что вмешательство могло быть направлено на срыв тайной доставки ядерных технологий режима Кима.

Как развивались события дальше?