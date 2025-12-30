Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на La Verdad.
Что говорят в Испании о судьбе Ursa Major?
Судно Ursa Major затонуло в декабре 2024 года в международных водах между Испанией и Алжиром. Тогда россияне заявляли, якобы произошел теракт.
СМИ утверждали, что этот корабль много лет перевозил грузы для снабжения российской военной группировки в Сирии. Теперь испанские следователи заявили: Ursa Major перевозило тайный стратегический груз – два ядерных реактора. Корпуса ядерных реакторов типа ВМ-4СГ были предназначены для Северной Кореи.
Справка. Этот вид реакторов применяют именно для вооружения подводных лодок.
Судно шло нетипичным маршрутом из Санкт-Петербурга во Владивосток через Средиземное море. Как и многие другие российские корабли, оно входило в теневой флот.
Важно, что капитан уверял, будто везет пустые контейнеры, портовые краны и вспомогательное оборудование. И аэрофотоснимки обнаружили незадекларированные тяжелые контейнеры на корме.
22 декабря Ursa Major резко изменило курс и потеряло ход.
Осмотр повреждений показал отверстие в корпусе с деформацией металла внутрь, что указывает на поражение извне, а не внутренний взрыв. Размеры пробоины не соответствовали классической торпеде, но согласуются с поражением суперкавитационной бронебойной торпедой без большой боевой части,
– говорится в материале.
В Испании не исключают, что вмешательство могло быть направлено на срыв тайной доставки ядерных технологий режима Кима.
Как развивались события дальше?
В районе аварии появился российский десантный корабль "Иван Грен", который требовал от испанских судов отойти.
Когда Ursa Major затонула, сейсмографы зафиксировали колебания, совместимые с подводной детонацией взрывчатки малой мощности.
А впоследствии прибыло российское океанографическое судно "Янтарь". Оно могло уничтожить или скрыть остатки секретного груза.
Кстати, "Янтарь" часто фигурирует в сообщениях о странной российской активности. Например, его подозревают в слежке за подводными кабелями вокруг Великобритании. Это судно на Западе уже откровенно называют шпионским.