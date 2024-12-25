Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. По версии компании-владельца, с правого борта сухогруза произошли три взрыва, которые и стали причиной катастрофы.

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Почему, по мнению россиян, утонул сухогруз Ursa Major

В "Оборонлогистике", которая является дочерней компанией Минобороны России, сообщила, что судно было атаковано 23 декабря 2024 года.

Единственный аргумент, который приводят россияне – слова членов экипажа, которые якобы в 13:50 услышали, что с правого борта в районе кормовой части прогремели три последовательных взрыва, что привело к сильному наклону сухогруза и его последующему затоплению.

На судне находились 16 членов экипажа, из которых 14 были спасены – еще двое пропали без вести.

Напомним, что российское торговое судно Ursa Major затонуло в международных водах между Испанией и Алжиром 24 декабря. По информации СМИ, этот корабль много лет перевозил грузы для снабжения российской военной группировки в Сирии.