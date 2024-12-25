Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. За версією компанії-власника, з правого борту суховантажу сталися три вибухи, які і стали причиною катастрофи.

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Чому, на думку росіян, потонув суховантаж Ursa Major

В "Оборонлогістиці", яка є дочірньою компанією Міноборони Росії, повідомила, що судно було атаковане 23 грудня 2024 року.

Єдиний аргумент, який наводять росіяни – слова членів екіпажу, які буцімто об 13:50 почули, що з правого борту в районі кормової частини прогриміли три послідовні вибухи, що призвело до сильного нахилу суховантажу і його подальшого затоплення.

На судні перебували 16 членів екіпажу, з яких 14 було врятовано – ще двоє зникли безвісти.

Нагадаємо, що російське торгове судно Ursa Major затонуло у міжнародних водах між Іспанією та Алжиром 24 грудня. За інформацією ЗМІ, цей корабель багато років перевозив вантажі для постачання російського військового угрупування в Сирії.