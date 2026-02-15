Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гили изданию Bloomberg.
Как изменилось соотношение потерь Украины и России?
По словам Гилли, ранее этот показатель составлял примерно 1 к 6, однако сейчас эффективность украинской обороны существенно возросла.
Количество потерь среди россиян на каждую потерю украинца на некоторых участках линии фронта выросло с примерно 6 до 25,
– заявил глава Минобороны Великобритании.
Британские чиновники объясняют изменение динамики масштабным применением беспилотников. Насыщение передовой дронами позволяет ВСУ точнее поражать как личный состав, так и технику противника, одновременно снижая риски для собственных военных.
Отдельно Гили остановился на состоянии российской армии. Он отметил, что хотя Москва активно проводит набор новых военных, это не приводит к существенному увеличению численности сил непосредственно на фронте.
Сейчас группировка российских войск в зоне боевых действий остается стабильной – примерно 712 тысяч человек.
Министр добавил, что Украина находится под колоссальным давлением, однако продолжает не только сдерживать врага, но и возвращать под контроль отдельные территории и населенные пункты.
Разница в потерях Украины и России существенная
По данным Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, опубликованным 27 января, почти 1,2 миллиона российских и около 600 тысяч украинских военных погибли, были ранены или пропали без вести. То есть в целом речь идет о почти 1,8 миллионе потерь с обеих сторон.
По оценкам Центра, с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года погибли почти 325 тысяч российских военных.
В то же время продвижение России на фронте остается крайне медленным. В некоторых районах российские войска продвигаются лишь на 15 – 70 метров в день.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что в 2025 году количество украинских потерь уменьшилось на 13%, тогда как потери России значительно выросли.
Разведка Великобритании привела колоссальную разницу в потерях Украины и России в битве за Купянск. Российская армия потеряла в 27 раз больше личного состава. Об этом Минобороны страны сообщило британских чиновников на закрытом брифинге.