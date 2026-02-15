Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гили изданию Bloomberg.

Как изменилось соотношение потерь Украины и России?

По словам Гилли, ранее этот показатель составлял примерно 1 к 6, однако сейчас эффективность украинской обороны существенно возросла.

Количество потерь среди россиян на каждую потерю украинца на некоторых участках линии фронта выросло с примерно 6 до 25,

– заявил глава Минобороны Великобритании.

Британские чиновники объясняют изменение динамики масштабным применением беспилотников. Насыщение передовой дронами позволяет ВСУ точнее поражать как личный состав, так и технику противника, одновременно снижая риски для собственных военных.

Отдельно Гили остановился на состоянии российской армии. Он отметил, что хотя Москва активно проводит набор новых военных, это не приводит к существенному увеличению численности сил непосредственно на фронте.

Сейчас группировка российских войск в зоне боевых действий остается стабильной – примерно 712 тысяч человек.

Министр добавил, что Украина находится под колоссальным давлением, однако продолжает не только сдерживать врага, но и возвращать под контроль отдельные территории и населенные пункты.

Разница в потерях Украины и России существенная