Об этом говорится в материале The New York Times.

Что известно о потерях России и Украины в войне с 2022 года?

В исследовании Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, опубликованном 27 января, говорится о масштабных потерях с обеих сторон фронта. По оценкам аналитиков, почти 1,2 миллиона российских и около 600 тысяч украинских военных погибли, были ранены или пропали без вести. В целом речь идет о почти 1,8 миллиона потерь.

Точные цифры на протяжении всей войны остаются сложными для проверки: Россия, по словам исследователей, регулярно занижает собственные потери, тогда как Украина не публикует официальные данные. В своих подсчетах Центр опирался на оценки правительств США и Великобритании, а также другие открытые источники.

Эти данные, отмечают авторы, демонстрируют крайне медленный прогресс России на поле боя. В некоторых районах российские войска продвигаются лишь на 15 – 70 метров в день.

По данным Центра, с января 2024 года Россия захватила около 1,5 процента территории Украины и сейчас контролирует примерно 20 процентов страны. Зимой продвижение обеих армий замедлилось, однако Россия достигла определенных успехов в Луганской и Донецкой областях, пытаясь установить полный контроль над этими регионами.

Тактика войны также изменилась. Из-за постоянной угрозы со стороны дронов Россия все чаще отказывается от массового применения тяжелой бронетехники, отдавая предпочтение небольшим группам пехоты или мотоциклистам, которые пытаются незаметно проникать в украинские позиции.

Украинские операторы дронов, в свою очередь, отслеживают следы на снегу – шаги и следы шин – чтобы выявлять передвижения противника.

Публикация новых данных о потерях появилась после переговоров между представителями России, Украины и США – первых при участии всех трех сторон.

Несмотря на дипломатические усилия, количество погибших продолжает расти. По оценкам Центра, с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года погибли почти 325 тысяч российских военных.

В исследовании отмечается, что ни одно крупное государство не испытывало подобных потерь со времен Второй мировой войны. Только в 2025 году, по подсчетам аналитиков, Россия потеряла около 415 тысяч убитыми и ранеными – в среднем почти 35 тысяч в месяц. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что в Украине ежемесячно погибает около 26 тысяч солдат.

Потери Украины, по оценкам исследования, составляют от 100 до 140 тысяч погибших военнослужащих с начала войны.

Российские войска на фронте численно почти втрое превосходят украинские, а также имеют значительно больший мобилизационный ресурс. В то же время Украина вынуждена воевать меньшей армией, неся тяжелые потери.

Россия сохранила численность своих сил благодаря первой со времен Второй мировой войны масштабной мобилизации, а также вербовке заключенных и людей с долгами. Новобранцам выплачивали финансовые бонусы.

Кроме того, в войне участвовали около 15 тысяч северокорейских военных, которые воевали вместе с россиянами, в частности в Курской области. По данным южнокорейской разведки, по меньшей мере сотни из них погибли.

Как вторжение в Украину повлияло на Россию?

Один из авторов исследования Сет Джонс отметил, что война серьезно ударила и по экономике России. По его словам, военная экономика страны находится под растущим давлением: производство сокращается, темпы экономического роста в 2025 году могут упасть до 0,6 процента, а конкурентоспособных технологических компаний, способных обеспечить долгосрочное развитие, фактически нет.

Высокие потери, минимальные территориальные достижения и экономические проблемы, подытожил Джонс, свидетельствуют о постепенном упадке России.

Плохие боевые результаты в Украине и падение экономической производительности показывают, что Россия переживает серьезный спад как великая держава. Несмотря на ядерное оружие и значительные военные ресурсы, она больше не соответствует статусу великой державы в большинстве военных, экономических и научно-технических показателей,

– отметил он.

