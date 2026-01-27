Оккупант надеялся, что так его никто не заметит. Видео "пингвина" распространили бойцы 120-й отдельной бригады ТРО. Об этом пишет эксперт по системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и связи, советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Удалось ли ликвидировать странного "пингвина"?

Украинские военные 120 отдельной бригады ТРО заметили российского военного, который пытался замаскироваться в костюме большого странного пингвина.

Военные обнародовали кадры, на которых можно увидеть мужчину одетого в большой белый балахон с черными пятнами. Изюминкой наряда является "голова птицы с клювом". Оккупант двигался по местности, периодически оглядываясь. Очевидно, надеясь быть не замеченным.

20 отдельная бригада ТРО была замечена в охоте на пингвинов. Помните, я показывал вам врага в плащах-невидимках, это такая же история,

– пишет "Флэш".

Однако он отмечает, что с этого можно посмеяться и следует обратить внимание на попытки и опыт врага в теме маскировки.

Исходя из сообщений, украинские операторы дронов все же ликвидировали странного "пингвина".

Как военные ликвидировали российского "пингвина": смотрите видео

Какие проблемы еще возникают у врага?