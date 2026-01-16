Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.
Какие российские командиры потеряли должность из-за срыва наступления?
Российские военные не смогли выполнить планы по захвату территорий Запорожской области и поэтому потеряли должности. Они не выполнили дедлайны командования по наступлениям на Ореховском и Гуляйпольском направлениях.
Так, одним из трех оккупантов является полковник из 19 мотострелковой дивизии Руслан Назаренко. За срыв выполнения задач и наступления наказали командира 429 мотострелкового полка Роберта Зыкова. Кроме того, уволили и командира 90 танковой дивизии Александра Нилова.
Владислав Волошин отметил, что работу командиров оценила инспекция из российского высшего командования. Они с другими оккупантами должны были продвинуться на участках в Запорожской области до определенной даты, но соответствующих успехов не было.
С 429 мотострелкового полка сейчас снимают (командира – 24 Канал), сегодня – завтра должны освободить. А может уже сняли. А одного немножко раньше, того, что из танковой дивизии. Может недели три назад его сняли. Это у них распространенная практика,
– отметил Волошин.
Что известно о намерениях оккупантов в Запорожской области?
Российские захватчики не оставляют попыток прорваться в поселок Степногорск. Кроме того, враг пытается активно действовать по всей Запорожской области, имел намерения прорвать оборону Украины возле нескольких населенных пунктов, но это ему не удалось.
Однако в DeepState пишут о некоторых успехах оккупантов. По данным аналитиков, в Запорожской области россияне могли захватить Красногорское и продвигались в пределах Гуляйполя.
На оккупированных территориях продолжается борьба против оккупантов. Так накануне во временно оккупированном Бердянске дроны вызвали блэкаут. Там прогремел ряд взрывов, после которых загорелась электроподстанция "Морозовская". Почти весь город остался без света.