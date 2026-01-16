Аналитики также зафиксировали продвижение врага возле нескольких населенных пунктов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Что изменилось на фронте?

Аналитики обновили карту фронта вечером 15 января. По их данным, россияне имели точечные успехи в Запорожье и Донецкой области.

Отмечается, что российская армия якобы оккупировала Красногорское. Кроме того, зафиксировано продвижение противника у Привольного.

Ситуация в Красногорском и Привольном: смотрите на карте

Также аналитики утверждают, что противник продвинулся в пределах Гуляйполя в Запорожской области и в районе Зализнянского, что в Бахмутском районе Донецкой области.

Что произошло в Гуляйполе: смотрите на карте

Продвижение россиян в Донецкой области: смотрите на карте

