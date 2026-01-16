Аналітики також зафіксували просування ворога біля кількох населених пунктів. Про це пише 24 Канал з посиланням на DeepState.
Що змінилось на фронті?
Аналітики оновили карту фронту увечері 15 січня. За їхніми даними, росіяни мали точкові успіхи на Запоріжжі та Донеччині.
Зазначається, що російська армія нібито окупувала Красногірське. Крім того, зафіксовано просування противника біля Привільного.
Також аналітики стверджують, що противник просунувся у межах Гуляйполя на Запоріжжі та в районі Залізнянського, що в Бахмутському районі Донеччини.
Останні новини з фронту
За даними ISW, російські підрозділи інфільтрувались на південь Костянтинівки, однак контроль над територією не змінився.
Крім того, аналітики помітили, що військові Росії наступають на Сумському, Харківському та Куп'янському напрямках. Проте підтверджених успіхів там не зафіксували.
Раніше ЗМІ повідомляли, що окупанти розміщували військову техніку біля реакторів Запорізької АЕС і запускають звідти дрони. Зазначалось, що це є порушенням міжнародного гуманітарного права.